На выезде из Пулково разбили цветник с гигантским футбольным мячом

В Петербурге высажен первый тематический "футбольный" цветник, посвященный старту Кубка Конфедераций в Северной столице.

В Петербурге в течение месяца будут организованы около 176 тематических "футбольных цветников", посвященных Кубку Конфередаций. Первый объект декоративного озеленения появился сегодня, 23 мая, в Пулково. Здесь садовники разместили клумбу в виде огромного футбольного мяча, окруженного триколором. Зеленая зона красуется неподалеку от аэропорта на выезде из Пулково. При создании объекта сотрудники комитета по благоустройству использовали 20 000 цветов: парковой розы и виолы.

Планируется, что большая часть "спортивных клумб", появится в Петербурге в ближайшее время. Изначально планировалось, что основные работы будут завершены к 27 мая. Так что в День города гости Северной столицы увидят уже несколько десятков "футбольных цветников". Напомним, что сам Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля . Часть матчей состоится в Петербурге на стадионе "Санкт-Петербурга Арена".

Ранее Piter.TV писал, что дворники-стахановцы за неделю очистили Петербург от 4.5 тысяч тонн грязи.

Фото: комитет по благоустройству