На видео попало леденящее душу ДТП под Уфой: легковушка вылетела под "Газель"

В сети опубликовали видео с видеорегистратора автомобиля, который попал в ДТП

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ опубликовали видео с момента аварии под Уфой.

Когда точно произошло данное ДТП узнать из видеозаписи не удалось, так как данные о дате сбиты. Известно, что авария произошла на трассе М 7 в Башкирии. На кадрах записи отчетливо видно, как легковой автомобиль движется по своей полосе, затем, по всей видимости, идет на обгон на приличной скорости и попадает на заснеженную часть дороги. Водитель не справляется с управлением, и автомобиль вылетает на встречную полосу, по которой движется грузовая "Газель". Водитель легковушки пытается уйти от столкновения, и удар приходится в бок машины со стороны водителя.

На записи за мгновения до столкновения слышны крики и мольбы о спасении женщины, которая находится в легковушке. Представленная запись продолжает идти какое-то время после столкновения. Видно разбитое лобовое стекло и слышатся человеческие стоны.

В комментариях сообщества, в котором опубликовано данное видео, сообщается, что в аварии никто не погиб.

Видео: ВК, На дорогах Сибая