На въезде в Пушкин за несколько минут сгорела кабина "Газели"

В среду. 21 июня, около часу дня на въезде в город пушкин произошло ЧП. Прямо на дороге загорелась "Газель". Огонь почти сразу охватил кабину грузовика. Как рассказывают очевидцы, возгорание пытались затушить огнетушителями, но они оказались бесполезны.
Уже в час дня рядом с полыхающей машиной стояли пожарные. Им удалось быстро справиться с огнем. Однако он успел серьезно повредить кабину "Газели". Информации о пострадавших нет.
После того, как машину потушили дорогу заволокло паром на некоторое время. Водители сняли это на видео.
Фото: Мегаполис
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург