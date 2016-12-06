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Asyaromanenkova
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На въезде в Пушкин за несколько минут сгорела кабина "Газели"

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Очевидцы сняли на фото и видео загоревшуюся на въезде в город Пушкин "Газель". Машина быстро сгорела, несмотря на приезд пожарных.

В среду. 21 июня, около часу дня на въезде в город пушкин произошло ЧП. Прямо на дороге загорелась "Газель". Огонь почти сразу охватил кабину грузовика. Как рассказывают очевидцы, возгорание пытались затушить огнетушителями, но они оказались бесполезны.

Уже в час дня рядом с полыхающей машиной стояли пожарные. Им удалось быстро справиться с огнем. Однако он успел серьезно повредить кабину "Газели". Информации о пострадавших нет.

После того, как машину потушили дорогу заволокло паром на некоторое время. Водители сняли это на видео.

На въезде в Пушкин за несколько минут сгорела кабина "Газели"На въезде в Пушкин за несколько минут сгорела кабина "Газели"

На въезде в Пушкин за несколько минут сгорела кабина "Газели"

Фото: Мегаполис

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: газель , новости питера , новости спб , происшествия спб , пушкин
Категории: Происшествия

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