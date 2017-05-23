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На скамейке в Центральном районе нашли труп женщины в одеяле

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Тело погибшей молодой женщины было завернуто в одеяло, на теле – множественные ссадины

В ночь на вторник, 23 мая 2017 года, на скамейке во дворе одного из домов по Восьмой Советской улице было обнаружено безжизненное тело молодой женщины. Тело погибшей было завернуто в одеяло.

Прибывшие на место правоохранители перенаправили труп молодой женщины в морг, где экспертам-криминалистам предстоит установить обстоятельства ее смерти. Известно, что на теле женщины обнаружены многочисленные ссадины.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. По факту начата доследственная проверка.

Видео: архив 

Теги: петербург , смерть , смерть молодой женщины , смерть на улице , уголовное дело , центральный район
Категории: Новости СПб Происшествия

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