На скамейке в Центральном районе нашли труп женщины в одеяле

Тело погибшей молодой женщины было завернуто в одеяло, на теле – множественные ссадины

В ночь на вторник, 23 мая 2017 года, на скамейке во дворе одного из домов по Восьмой Советской улице было обнаружено безжизненное тело молодой женщины. Тело погибшей было завернуто в одеяло.

Прибывшие на место правоохранители перенаправили труп молодой женщины в морг, где экспертам-криминалистам предстоит установить обстоятельства ее смерти. Известно, что на теле женщины обнаружены многочисленные ссадины.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. По факту начата доследственная проверка.

Видео: архив