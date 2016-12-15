На улице в Сертолово нашли годовалую девочку

Ребенок бродил по улице один без родителей, пьяная мать спала дома

Накануне днем, во вторник, 4 июля 2017 года, в Сертолово прохожие заметили едва умеющую ходить маленькую девочку, которая бродила по улице без сопровождения взрослых. Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Мира.

На место происшествия вызвали полицию. Опрошенные местные жители рассказали, где живет мать девочки. 26-летнюю мамашу обнаружили в квартире пьяной. После прогулки нетрезвая мать ушла домой, забыв дочку на улице.

Девочку отвезли на обследование в больницу, а в отношении матери было возбуждено административное дело о ненадлежащей заботе о ребенке. Ей грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Видео: архив