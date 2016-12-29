На улице Кибальчича из лопнувшей трубы хлещет ледяная вода и превращает дорогу в каток

Трубу прорвало недалеко от жилого дома несколько дней назад, но коммунальные службы все еще не смогли справиться с аварией

По предварительной информации, ЧП произошло на улице Кибальчича, недалеко от многоквартирного жилого дома №12 корпус 3. Из лопнувшей трубы уже несколько дней хлещет холодная вода, заливая дорогу. Коммунальные службы района попытались самостоятельно ликвидировать аварию, но не смогли, в связи с чем администрация района обратилась за помощью к работникам «Водоканала». На данный момент, как сообщают очевидцы, дорога перекрыта из-за прорыва трубы и разлива воды, площадь которого уже достигает ста метров. Ремонтные бригады из «Водоканала» планируют приступить к работе по ликвидации аварии в первой половине дня 10 января, срок завершения ремонта пока не сообщается.

Это не первая коммунальная авария за последние дни. Ранее, 5 января, сотрудники благотворительного секонд-хенда "Спасибо!" обнаружили, что помещение магазина заливает кипятком из прорванной трубы. По предварительным данным, в квартире, расположенной над магазином, могло прорвать трубу. Оттуда вода и полила в помещения магазина, а также на улицу – сквозь трещины в фасаде.

Как пишет Delovoe.tv, изумленные сотрудники, которые вызвали аварийную бригаду, в течение часа с лишним наблюдали, как льется вода, как в клубах пара погибает одежда и сувенирная продукция. Сообщается, что коммунальщики приехали на место аварии спустя час с лишним после вызова.

Видео: канал Piter.tv