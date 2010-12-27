Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Московском районе Петербурга строится новый жилой комплекс
Сегодня, 12:00
0
Shdaria
62

В Московском районе Петербурга строится новый жилой комплекс

0
 
 

В Петербурге в Московском районе будет построен новый жилой комплекс. Продажа квартир уже началась. Сдача дома состоится в 4 квартале 2020 года.

 В Петербурге на улице Гастелло появится жилой комплекс под названием VictoryPlaza. Сдача построенного комплекса планируется на 4-й квартал 2020 года. В пресс-службе компании "Петербургская недвижимость" сообщили, что продажа квартир уже началась. 

Здание будет выполнено из 7 этажей. Стиль новостройки классический с применением таких элементов: пилястры, рустовка, эркеры, французские балконы с решетками оригинального рисунка. Первый этаж дома будет отдан коммерческим помещениям. Двор принадлежащий дому будет выполнен в виде атриума со стеклянной крышей. Также, в нем планируется разместить зимний сад. 

Известно, что жилая площадь составляет 14 453 кв. м. Подземная автостоянка займет два этажа на 137 машинных мест. 

 

Фото: официальный сайт ЖК "Victory Plaza"

Показать на карте
Теги: victoryplaza , новый жилой комплекс в петербурге , петербург недвижимость
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5