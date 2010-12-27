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На улице Димитрова прорвало трубу с горячей водой
Сегодня, 12:13
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Butenko
2

На улице Димитрова прорвало трубу с горячей водой

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Жители Фрунзенского района Санкт-Петербурга сообщают о крупном прорыве трубы с горячей водой.

Сегодня в полдень, 6 марта, во Фрунзенском районе случилась коммунальная авария. Во дворе дома №10/1 на улице Димитрова появились признаки прорыва трубы. Придворовую территорию затянуло густым и горячим паром, на поверхности асфальта появилась мутная вода. Судя по всему, здесь лопнула труба с горячей водой. Однако, по сообщениям очевидцев в социальных сетях, по состоянию на 11.40 коммунальщиков в зоне аварии еще не было. Возможно, никто из местных жителей просто не догадался позвонить в "аварийку": зато соседи тут же стали выкладывать в Интернет фотографии с места коммунального ЧП. 

На снимках с улицы Димитрова можно заметить крупный розлив горячей воды на газоне и асфальте. Не исключено, что со временем горячая вода будет прибывать и подарит немало проблем местным жителям. Более того, рядом с местом прорыва расположена общеобразовательная школа, так что в опасную зону могут попасть ее ученики. Ранее канал Piter.TV писал, что в Купчино без тепла остаются жители 82 домов

 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: новости петербурга , новости спб , прорвало трубу
Категории: Новости СПб

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