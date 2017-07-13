Неизвестный избил активиста, срывавшего нелегальную рекламу

Выходец из южных регионов напал на активиста, который очищал город от незаконной рекламы. Незнакомец избил мужчину, в том числе и ногами по лицу.

В среду, 12 июля, неизвестный набросился на активиста "Красивого Петербурга". Около девяти вечера на Гончарной улице участник движения Владимир срывал нелегальную рекламу. Неожиданно на него напали со спины. Мужчине нанесли множественные удары. В том числе злоумышленник попал и ногами по лицу.

После избиения незнакомец сбежал с места преступления. Пострадавший запомнил, что внешность злоумышленника была похожа на жителя южного региона.

- Сразу же была вызвана полиция, по телефону сказали ожидать наряда. Продолжительное время Владимир оставался на улице без оказания медицинской помощи, но полиция так и не приехала, - рассказывают в "Красивом Петербурге".

Владимир обратился в травмпункт, добравшись туда самостоятельно. Врачи решили доставить его в больницу.

В движении также напоминают, что в прошлом году на ух активиста напали с травматическим пистолетом на Невском проспекте. Пострадавший Вадим Линин закрашивал незаконную рекламу на тротуарах. Полиция отказалась возбуждать дело, но это решение обжаловали в суде.