Борьба с пробками на ЗСД: На одном участке поднимут тариф для водителей без транспондеров

"Магистрали Северной столицы" радикально решает вопрос с заторами у пункта оплаты на ЗСД. На самом востребованном участке у развязки с Богатырским проспектом повысят тариф для легковушек.

Многие водители жаловались на заторы около пункта оплаты Западного скоростного диаметра на Богатырском проспекте. Эта развязка связывает трассу с Приморским районом. По сообщениям пресс-службы "Магистрали Северной столицы", причиной заторов становятся водители без транспондеров. Оплата наличными создает пробки перед пунктом оплаты. Кроме того, любители налички мешают обладателям транспондеров. Они ограничивают тем проезд на полосы быстрой оплаты. В МСС отмечают, что транспондерные полосы пропускают транспорта больше в восемь раз.

- В данных условиях только дальнейшее распространение транспондеров и минимизация оплаты наличными могут существенно улучшить транспортную ситуацию, - сообщают в пресс-службе "Магистрали Северной столицы".

Теперь для всех легковых автомобилей тариф на пункте оплаты на Богатырском проспекте вырос до 100 рублей. Другие виды транспорта этот тариф не коснулся. При этом сквозной проезд мимо съездов на Богатырский останется прежним.