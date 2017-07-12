На зеленой ветке метро Петербурга начнут устанавливать оборудования Wi-Fi в тоннелях

Специалисты закончили монтаж телекоммутационных шкафов на всех станциях зеленой ветки метрополитена. Теперь они перейдут к установке оборудования в тоннелях.

Еще одна ветка петербургского метро приблизилась к запуску беспроводного интернета. На зеленой линии закончили монтаж телекоммутационных шкафов: теперь они есть на всех станциях. Специалисты перешли к монтажу оборудования в тоннелях. После этого пройдет наладка и тестирование оборудования. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Телекоммутационные шкафы выпилены в едином стиле с информационными стойками. Их украшают полосы разных цветов в зависимости от ветки.

Сейчас интернет есть на фиолетовой и оранжевой ветках. Всю подземку обеспечить интернетом планируют уже к концу 2017 года.

Фото: пресс-служба метрополитена