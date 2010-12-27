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До 8 мая будет ограничено движение на трех перекрестках Невского проспекта
Сегодня, 12:19
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Asyaromanenkova
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До 8 мая будет ограничено движение на трех перекрестках Невского проспекта

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С пятницы по понедельник на Невском проспекте ограничат движение на трех перекрестках. По одной полосе будут перекрывать для ремонта асфальта.

Тепло в Северной столице привело к неизбежным ограничениям движения из-за ремонта дорог. На этот раз автомобилистам придется столкнуться с неприятностями на главной улице города – Невском проспекте. Тут с пятницы, 5 мая, по понедельник, 8 мая, будут ограничивать движение на трех участках.

Ограничения коснутся пересечений с Садовой и Думской улицами, а также с Литейным проспектом. Как уточняют в пресс-службе ГАТИ, движение будут ограничивать на участках не более 300 квадратных метров. При этом работы по восстановлению асфальта будут занимать не больше одной полосы.

Заниматься работами будет ЗАО "ВАД". Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям, а также учитывать ограничения, при построении своего ежедневного маршрута.

Ранее Piter.tv сообщал, что Сампсониевский и Гренадерский мосты разведут в ночь на 3 мая.

Из-за первомайского шествия в центре Петербурга собрались пробки. Водители поехали в центр, несмотря на предупреждения об ограничении движения.

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Теги: движение автомобилей , невский проспект , новости питер , новости спб , перекресток
Категории: Новости СПб

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