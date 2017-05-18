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Жуткое видео из Пензы: фура вылетела в кювет и перевернулась

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Водитель большегруза не справился с управлением и на большой скорости вылетел на обочину. Приземление оказалось настолько жестким, что фуру буквально смяло.

В минувшую среду, 17 мая, в Пензе грузовик вылетел в кювет и перевернулся. Инцидент произошел днем на трассе "Пенза-Саратов". Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия жесткого приземления удалось запечатлеть на видео.

Предположительно водитель большегруза не справился с управлением и на большой скорости вылетел в кювет, в результате чего фура перевернулась на крышу. Удар о землю оказался настолько сильным, что в автомобиль получил серьезные повреждения.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смертельное видео из Пензы: трассу не поделили фура и легковушка.

Видео: youtube, ДимА мастер

 

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Категории: Лента новостей Новости России

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