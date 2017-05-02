Жуткое видео из Тюмени: грузовик протаранил кафе

На трассе "Тюмень – Ханты-Мансийск" водитель фуры не справился с управлением и на большой скорости влетел в придорожное кафе.

В минувшую субботу, 29 апреля, под Тюменью большегруз протаранил придорожное кафе. Инцидент произошел около 5 часов утра на 253-м километре трассы "Тюмень – Ханты-Мансийск". Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть последствия жесткой аварии на видео.

Предположительно, водитель большегруза не справился с управлением и на большой скорости влетел в придорожное кафе. На кадрах можно заметить, что от удара кабину фуры буквально смяло, а постройка оказалась наполовину разрушенной.

Известно, что на месте происшествия работали спасатели и сотрудники дорожной полиции. С помощью спецтехники им удалось вытащить грузовик из кафе.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Судя по всему, обошлось без жертв. Информации о пострадавших не поступало.

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Видео: youtube, WWW.CAR72.RU