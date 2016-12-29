На трассе М-5 сгорела фура вместе с ценным грузом

На печально известной обилием ДТП трассе М-5 на Урале произошел крупный автопожар.

На одной из самых оживленных трасс Урала загорелась и полностью выгорела грузовая фура. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. ЧП произошло сегодня днем, в районе 12 часов, на трассе М-5. В Интернет уже попало видео страшного дорожно-транспортного происшествия. Так, на уникальных кадрах с места ЧП можно разглядеть крупный грузовик, фургон которого целиком охвачен пламенем. За обгоревшей обшивкой фуры виден ценный груз: крупные мешки, которые тоже вовсю пылают. Часть груза водитель успел сбросить на дорогу, но и эти емкости оказались серьезно повреждены.

Судя по тому, что транспортное средство припарковано на обочине, и рядом с ним нет других машин, пожару не предшествовало столкновение. Более того, на момент видеосъемки к фуре уже приехали сотрудники ГИБДД, только они ничем не смогли помочь несчастному водителю. Точное место пожара и его причины уточняются.

Ранее мы писали, что очевидцы сняли на видео мощный пожар на скалодроме около "Лесной".