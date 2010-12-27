По данным "Фонтанки", в Петербургском УФАС 16 июня прошло заседание по жалобам на торги по наружной рекламе. Кроме компании «Постер», конкурсную документацию решили оспорить еще две компании — ООО «Престиж-Строй» и ООО «Техмаш».
Заявители указали на ошибки в технической документации: зачеркнутая фраза «в обязательном порядке» создает некую двусмысленность, также в одном из пунктов требуется представление «всей необходимой информации», однако пояснение, какая именно информация требуется - отсутствует. Помимо этого, компании согласились замечаниями, которые до этого высказал «Постер».
Все это, по мнению ООО «Престиж-Строй» и ООО «Техмаш», препятствует их участию в торгах. В отличие от «Постер», которая является одним из крупнейших участников петербургского рынка наружной рекламы, ООО «Престиж-Строй» и ООО «Техмаш» до этого рекламой не торговали, следовательно не известны другим игрокам. Как сообщает СПАРК, специализация «Престиж-Строй» – разборка и снос зданий, а специализация «Техмаш» – деятельность автомобильного и грузового транспорта.
Комиссия УФАС приняла решение отложить рассмотрение в связи с тем, что все три заявителя подготовили дополнения к жалобам, но комитет по печати, который выступает организатором торгов, еще не успел с ними ознакомиться.
Напомним, всего в торгах участвуют 9,3 тыс. конструкций. За право десятилетней аренды город намерен выручить как минимум 985 млн рублей.
На торги по рекламе пожаловались еще две компании
Заседание по жалобам на торги по наружной рекламе прошло в Петербургском УФАС 16 июня. Кроме компании «Постер», у которой раньше имелись претензии, конкурсную документацию решили оспорить еще две компании — ООО «Престиж-Строй» и ООО «Техмаш».
По данным "Фонтанки", в Петербургском УФАС 16 июня прошло заседание по жалобам на торги по наружной рекламе. Кроме компании «Постер», конкурсную документацию решили оспорить еще две компании — ООО «Престиж-Строй» и ООО «Техмаш».