На торги по рекламе пожаловались еще две компании

Заседание по жалобам на торги по наружной рекламе прошло в Петербургском УФАС 16 июня. Кроме компании «Постер», у которой раньше имелись претензии, конкурсную документацию решили оспорить еще две компании — ООО «Престиж-Строй» и ООО «Техмаш».

По данным "Фонтанки", в Петербургском УФАС 16 июня прошло заседание по жалобам на торги по наружной рекламе. Кроме компании «Постер», конкурсную документацию решили оспорить еще две компании — ООО «Престиж-Строй» и ООО «Техмаш».



Заявители указали на ошибки в технической документации: зачеркнутая фраза «в обязательном порядке» создает некую двусмысленность, также в одном из пунктов требуется представление «всей необходимой информации», однако пояснение, какая именно информация требуется - отсутствует. Помимо этого, компании согласились замечаниями, которые до этого высказал «Постер».



Все это, по мнению ООО «Престиж-Строй» и ООО «Техмаш», препятствует их участию в торгах. В отличие от «Постер», которая является одним из крупнейших участников петербургского рынка наружной рекламы, ООО «Престиж-Строй» и ООО «Техмаш» до этого рекламой не торговали, следовательно не известны другим игрокам. Как сообщает СПАРК, специализация «Престиж-Строй» – разборка и снос зданий, а специализация «Техмаш» – деятельность автомобильного и грузового транспорта.



Комиссия УФАС приняла решение отложить рассмотрение в связи с тем, что все три заявителя подготовили дополнения к жалобам, но комитет по печати, который выступает организатором торгов, еще не успел с ними ознакомиться.



Напомним, всего в торгах участвуют 9,3 тыс. конструкций. За право десятилетней аренды город намерен выручить как минимум 985 млн рублей.