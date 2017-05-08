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На свалке у школы в Петербурге нашли ртуть и кости животных

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Множество опасных отходов "утилизировали" в небольшом отдалении от средней школы

В Пушкинском районе Петербурга на свалке активисты движения "Красивый Петербург" обнаружили довольно больших размеров свалку с потенциально опасными отходами.

На свалке нашли ртутные лампы, кости рогатого скота, б/у автомобильные покрышки, разливы масел и мазута, а также следы сжигания отходов", – рассказали активисты в сообществе "Красивый Петербург". 

Члены движения сообщили также, что планируют связаться с местной администрацией, чтобы добиться от них скорейшего принятия мер для утилизации опасных отходов и ликвидации свалки.

На свалке в Славянке активистами и специалистами были выявлены отходы I, III, IV классов опасности, а также биологические отходы. На участке гуляют дети, местные жители выгуливают собак.
 
Видео: "Зеленый фронт"
Теги: петербург , свалка , свалка опасных отходов , свалка у школы , школа
Категории: Происшествия Новости СПб

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