На "субботнике" Навального в Петербурге задержали двух подростков

В субботу, 8 июля, в Северной столице прошла акция "Большой субботник" в поддержку предвыборной кампании оппозиционера Алексея Навального.

Во время "Большого субботника" в поддержку предвыборной кампании Алексея Навального, который прошел в Петербурге 8 июля, полицейские задержали двух подростков.

Двух волонтеров штаба Навального, которым еще не было 18-ти лет, сотрудники полиции доставили в отделения и пытались взять у них отпечатки пальцев и сфотографировать их. Тем не менее это не получилось сделать из-за вмешательства более старших активистов, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Полину Костылеву, координатора петербургского штаба оппозиционера. Подростков отпустили после того, как они связались с родителями.

Всего 8 июля в Петербурге полиция задержала шестерых волонтеров "субботника". Сотрудники правоохранительных органов подходили к ним у "Сенной", "Площади Восстания", "Московской" и станций метро внизу красной ветки. Несмотря на это, ни одного протокола составлено не было.

Фото: relrus.ru