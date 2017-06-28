Жуткое видео из Самары: на рабочего упал кран

В Новокуйбышевске на одной из строек произошло ЧП: рабочего придавило краном. С многочисленными травмами его госпитализировали в больницу.

Сегодня днем, 28 июня, в Самарской области на стройплощадке мужчину придавило краном. Инцидент произошел в Новокуйбышевске на улице Свердлова. Шокированные очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удало запечатлеть последствия случившегося на видео.

Предположительно, на рабочего упал кран.

На кадрах можно заметить, что вокруг пострадавшего столпились люди. Все пытаются ему помочь. А спустя некоторое время мужчину относят к "скорой помощи".

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Рабочего с многочисленными травмами доставили в больницу.

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Видео: вконтакте, Alexey Ivanov