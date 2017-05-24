На стройке у «Заневского каскада» рабочего раздавило плитой

На 34-летнего мужчину обрушилась тяжеленная бетонная плита

Вечером 23 мая 2017 года на стройплощадке у "Заневского каскада" в Красногвардейском районе Петербурга произошло ЧП: там по не установленной пока причине обрушилась многокилограммовая железобетонная плита и придавила своей тяжестью человека.

Падение железобетонной плиты на 34-летнего рабочего, гражданина Таджикистана, случилось около четырех часов дня. От полученной черепно-мозговой мигрант травмы скончался на месте происшествия.

Тело мужчины было направлено в морг. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

видео: архив