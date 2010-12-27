На станции "Парнас" задержали забывчивого парня с боеприпасами

Молодого человека с тремя патронами в сумке задержали на станции метрополитена "Парнас" задержали накануне. Парень объяснил, что купил боеприпасы давно и забыл про них.

В понедельник, 26 июня, в 9 утра в вестибюле станции "Парнас" остановили молодого человека. При прохождении проверки у него в наружных карманах сумки нашли боеприпасы. Всего сотрудники подземки обнаружили три патрона длинной восемь сантиметров.

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", молодой человек рассказал, откуда у него патроны. По его словам. Он купил их еще в 2015 году у незнакомых людей в деревне под Новгородом. Покупка обошлась ему в 30 рублей. После чего парень бросил боеприпасы в рабочую сумку и забыл про них, пока их не обнаружили при осмотре.

Патроны у молодого человека изъяли. Проходит проверка.