Мужчина скончался на станции Волховстрой из-за отравления загадочным веществом

Молодого человека без сознания нашли на станции. Мужчина потерял сознание и впал в кому. Его пытались спасти, однако он скончался в больнице.

Обстоятельства загадочной смерти мужчины выясняют в Северной столице. В понедельник, 27 февраля, на станции Волховстрой около одиннадцати утра пассажир потерял сознание. Его сразу же доставили в Тихвинскую межрайонную больницу. В госпиталь пострадавший уже поступил в состоянии комы. Его поместили в реанимацию и старались спасти. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался через час, так и не придя в сознание. Предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление неизвестным веществом.

Удалось выяснить, что погибшему было 28 лет. Он жил в поселке Приладожский. Транспортная полиция проводит проверку. Устанавливаются подробности дня молодого человека до того момента, как его доставили в больницу.

В выходные на "Гостином дворе" подобрали пьяную 16-летнюю школьницу. Подростка нашли без сознания. По всем признакам девочка была с сильном алкогольном опьянении. Ее доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. После того, как она пришла в себя ее отпустили под присмотром родственника.