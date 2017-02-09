Самостоятельный первоклассник из Петербурга прокатился на электричке после школы

Одинокого семилетнего мальчика нашли в электропоезде на станции Любань. Оказалось, что ребенок путешествует без сопровождения взрослых. Мама опоздала за сыном в школу, и тот поехал домой самостоятельно.

Полицейские спасли маленького школьника, которые решил самостоятельно прокатиться на электричке. В последнем вагоне электрички из Петербурга ехал 7-летний мальчик без сопровождения взрослых.

Мальчика в вагоне заметил диспетчер на станции Любань. Он передал данные полицейским. Правоохранители забрали школьника в линейный отдел полиции. Малыш оказался очень общительным и рассказал служителям закона, что он учится в первом классе поселка Саблино Тосненского района. При этом ребенок вместе с родителями живет в Колпине.

Мама мальчика не успела вовремя забрать его из школы. Тогда он решил отправиться домой самостоятельно. Мать ребенка только вечером сообщила о пропаже малыша. Ей передали школьника сотрудник отделения по делам несовершеннолетних. Пока ребенок дожидался родственников, его накормили и напоили горячим чаем. 29-летняя женщина кроме ребенка забрала также и протокол о неисполнении своих обязанностей.

Видео: Youtube / Георгий Красников