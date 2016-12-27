Упавший со стремянки на "Зенит-Арене" монтажник находится в травматическом шоке

Очередной пострадавший на стройке стадиона на Крестовском находится в Военно-медицинской академии.

На строительстве многострадального стадиона на Крестовском острове произошло очередное ЧП. На этот раз в результате падения пострадал электромонтер. Инцидент произошел во вторник, 10 января около полудня. Сообщается. Что мужчина упал с лестницы-стремянки на ступени. Высота падения была не более двух метров. Но приземления на угловатую поверхность сыграло злую шутку.

Пострадавшим оказался 35-летний электрик субподрядной строительной организации. Врачи диагностировали у него несколько переломов: костей таза, левого бедра со смещением отломков. Пострадавшего увезли в Военно-медицинскую академию. Его состояние оценивают как среднее. В момент госпитализации он был в травматическом шоке.

По факту случившегося проводится проверка. Особенно тщательная, так как к стройке на Крестовском приковано большое внимание.

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Видео: Youtube / Piter Arena Stadium