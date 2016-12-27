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Упавший со стремянки на "Зенит-Арене" монтажник находится в травматическом шоке

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Очередной пострадавший на стройке стадиона на Крестовском находится в Военно-медицинской академии.

На строительстве многострадального стадиона на Крестовском острове произошло очередное ЧП. На этот раз в результате падения пострадал электромонтер. Инцидент произошел во вторник, 10 января около полудня. Сообщается. Что мужчина упал с лестницы-стремянки на ступени. Высота падения была не более двух метров. Но приземления на угловатую поверхность сыграло злую шутку.

Пострадавшим оказался 35-летний электрик субподрядной строительной организации. Врачи диагностировали у него несколько переломов: костей таза, левого бедра со смещением отломков. Пострадавшего увезли в Военно-медицинскую академию. Его состояние оценивают как среднее. В момент госпитализации он был в травматическом шоке.

По факту случившегося проводится проверка. Особенно тщательная, так как к стройке на Крестовском приковано большое внимание.

Ранее стало известно, что "Зенит-арена" обошлась городу еще в 2 млрд рублей. Смольный заключил новый контракт с генподрядчиком. Работы на объекте продлятся до весны.

Видео: Youtube / Piter Arena Stadium

Теги: зенит-арена , крестовский остров , падение , рабочий , стройка
Категории: Происшествия

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