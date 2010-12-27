Стадион на Крестовском полностью застелили выращенным в Гатчине газоном

На многострадальном футбольном стадионе в Петербурге закончили стелить рулонный газон. Теперь поле дожидается спортсменов на первом матче Кубка конфедераций.

На арене "Санкт-Петербург" закончили укладывать рулонный газон, который должен заменить испорченную ранее траву. В сети появились фотографии поля стадиона на Крестовском, полностью покрытого зеленой травой.

Теперь газон будет дожидаться спортсменов. Первый матч в рамках Кубка конфедерации пройдет 17 июня. На поле встретятся Россия и Новая Зеландия.

Ранее Piter.tv сообщал, что новый газон на арене "Санкт-Петербург" оценен в 9 млн рублей. Его по заказу "Зенита" выращивали в Гатчине. А в середине прошлой недели стало известно, что с поля полностью сняли старый газон. Он вызвал много нареканий от многих людей.

Фото: Twitter / VasilyKonov