На стадионе «Санкт-Петербург Арена» "злоумышленник" пытался проникнуть в закрытую зону

На новом стадионе провели проверку уровня безопасности

22 февраля по приглашению правоохранительных органов специалисты охранных структур города провели проверку уровня безопасности на новом стадионе "Санкт-Петербург – Арена".

Для этого эксперты смоделировали ситуацию, в которой некий "злоумышленник" попытался проникнуть в закрытую зону работающего стадиона. Операция проходила под грифом «совершенно секретно», поэтому оперативнику ФСБ пришлось посидеть некоторое время в местном «ИВС», пока его не вызволило руководство.

Только когда на место прибыло руководство, стало известно, что в роли злоумышленника выступил "агент под прикрытием".

Эксперты сделали выводы, что безопасность на стадионе поддерживается на должном уровне.

Видео: из instagram Зенит-Арены