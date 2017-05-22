На стадионе «Автово» сгорела женщина

Кроме того, с места происшествия госпитализировали израненного мужчину с ожогами и отравлением угарным газом

Накануне днем при пожаре возле стадиона "Автово" на юго-западе Петербурга погибла женщина и серьезно пострадал мужчина. Как сообщили в региональном управлении МЧС, информация о возгорании поступила на пульт дежурного около трех часов дня воскресенья, 21 мая 2017 года.

В заброшенном подсобном помещении на Дороге на Турухтанные острова горел мусор на площади 10 квадратных метров. После того как пожар был потушен, спасатели нашли на пепелище сгоревшую женщину и еще живого мужчину.

Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц. Медики диагностировали у него не только ожоги и отравление угарным газом –муужчину привезли с закрытой черепно-мозговой травмой, резаной раной предплечья и отравлением угарным газом, в тяжелом состоянии госпитализирован 32-летний мужчина.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив