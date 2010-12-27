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На спортплощадке в Купчино обнаружили труп мужчины
Сегодня, 10:46
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TretyakovaS
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На спортплощадке в Купчино обнаружили труп мужчины

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На спортплощадке в Фрунзенском районе был найден труп мужчины. На бедре и ягодице погибшего имеются гематомы.

На спортплощадке в Купчино нашли труп мужчины. По данным АН "Оперативное прикрытие", тело погибшего было обнаружено 14 июня около семи утра у дома 26/4 по улице Белы Куна.

Погибший мужчина – европеец, на вид 50 лет, ростом около 175 см, седоволосый. Был одет в синие джинсы, верую футболку и черную куртку.

На левом бедре и на ягодице погибшего имеются гематомы. Труп отправлен в морг для установления причины смерти.

Теги: происшествия
Категории: Новости СПб

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