На спортплощадке в Купчино обнаружили труп мужчины

На спортплощадке в Фрунзенском районе был найден труп мужчины. На бедре и ягодице погибшего имеются гематомы.

На спортплощадке в Купчино нашли труп мужчины. По данным АН "Оперативное прикрытие", тело погибшего было обнаружено 14 июня около семи утра у дома 26/4 по улице Белы Куна.



Погибший мужчина – европеец, на вид 50 лет, ростом около 175 см, седоволосый. Был одет в синие джинсы, верую футболку и черную куртку.



На левом бедре и на ягодице погибшего имеются гематомы. Труп отправлен в морг для установления причины смерти.