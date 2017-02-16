У спасателей из Ломоносова нашли целый арсенал ржавого оружия

В кабинете начальника спасательной станции, а также в некоторых других помещениях полиция нашла целый арсенал оружия. Все боеприпасы были покрыты ржавчиной.

В среду, 15 февраля, правоохранительные органы наведались на спасательную станцию в Ломоносове. В помещении дома 30 на Морской улице нашли много неожиданных сюрпризов. В рабочем кабинете 54-летнего начальника и некоторых других комнатах нашли целый арсенал оружия. В коллекции были пулемет МГ-34, винтовка неизвестной модели, части винтовки Мосина, стволы от пулемета, штык-нож, взрыватель от РДГ-33, две гранаты и 122 патрона для разного оружия.

Все оружие изъяли и отправили экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД. Отмечается, что все боеприпасы были покрыты сильной коррозией. Начальника станции ждут в полиции.

В Петербурге часто находят оружие времен Второй мировой войны. Накануне стало известно, что петербуржец нашел ржавый, но рабочий пулемет времен ВОВ в своем гараже. Мужчина делал ремонт, когда под полом нашел тайник. Пистолет-пулемет Шпагина покрылся ржавчиной, однако все детали оказались целыми. Свою находку ответственный гражданин сдал в правоохранительные органы. За это он получил денежную компенсацию.

Видео: Youtube