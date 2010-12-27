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На следующем «Евровидении» Украину представит Мария Максакова
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На следующем «Евровидении» Украину представит Мария Максакова

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Иосиф Пригожин ошеломил СМИ заявлением о Марии Максаковой

 Иосиф Пригожин заявил, что на «Евровидении-2018» Украину будет представлять  Мария Максакова. Об этом сообщает Life.ru. Пригожин не стал уточнять, откуда у него такие сведения или на чем основан подобный прогноз.

Вдова Дениса Вороненкова появилась на конкурсе в коротком наряде, чем произвела фурор среди подписчиков. Напомним, что Максакова сбежала на Украину вместе со своим мужем, экс-депутатом Думы Денисом Вороненковым. Вдали от родины с ним произошла трагедия — он был застрелен в самом центре Киева.

 

 

 

 

 

Фото:
Instagram: katyagordon

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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