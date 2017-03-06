На складе в Приморском районе полыхала крыша на площади в 400 метров

В Приморском районе Петербурга тушат пожар по повышенному рангу‍

Утро понедельника, 6 марта 2017 года, началось для петербургских спасателей с тушения серьезного пожара в Приморском районе. Как сообщается, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 5.42 утра.

Прибывшие на место происшествия пожарные тушили пламя в нежилом помещении – в складе, расположенном на Макулатурном проезде, горела крыша на площади в 400 квадратных метров.

В 06:02 из-за угрозы распространения ранг пожара повысили до №2.

– К ликвидации пожара привлечены 28 спецмашин и 111 человек личного состава, в том числе от МЧС: 19 единиц техники и 90 человека личного состава, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Видео: архив