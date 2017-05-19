На синей ветке метро поезда идут с задержкой из-за поломки состава

В вечерний час пик на второй ветке петербургского метрополитена поезда идут с задержкой. Как сообщают в пресс-службе подземки, причина в сломавшемся на "Невском проспекте" составе.

В пятницу, 19 мая, вечером пассажиров метро ждет не очень приятный сюрприз. На синей ветке подземки поезда идут с задержкой. Из-за увеличенных интервалов на станциях скапливается большое количество пассажиров. Что приводит, в свою очередь, к давке в вагонах.

Как уточняют в пресс-службе метрополитена, причина кроется в сломавшемся составе на станции "Невский проспект". Сломанный состав уже отбуксировали с путей. Однако скопившаяся из-за этого "пробка" продолжает рассасываться. Так как коллапс совпал с вечерним час пиком, то нагрузка на поезда увеличилась. Пользователи социальных сетей в шутку советуют оставаться на работе или идти гулять.

Ранее Piter.tv писал, что из-за учений в Приморском парке Победы в метро возникла давка. Спасатели решили устроить операцию в парке на Крестовском. Как сообщают очевидцы, "бомбу заложили" на колесе обозрения. Всем отдыхающим пришлось отправиться домой. Из-за этого станция метро наполнилась людьми.

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