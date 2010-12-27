На синей линии метро Петербурга устанавливают Wi-Fi

В Петербурге продолжают внедрять проект по предоставлению пассажирам метро свободный доступ в интернет. В настоящее время идет монтаж оборудования телекоммутационных шкафов для обеспечения Wi-Fi второй, синей линии метрополитена.
Телекоммутационные шкафы будут оформлены под информационные стойки, расположенные на каждой платформе. Шкафы сделаны в бело-серых тонах с цветной полосой, цветом, указывающим линию метро.
Известно, что данная услуга уже появилась на 4 и 5 линиях, также закончены работы шкафов на станциях 3 линии и ведутся работы по установке оборудования в тоннелях.
К концу 2017 года свободный выход в интернет появится на всех станциях и перегонах петербургского метрополитена.
Фото: Петербургский Метрополитен