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На синей линии метро Петербурга устанавливают Wi-Fi
Сегодня, 11:57
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Shdaria
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На синей линии метро Петербурга устанавливают Wi-Fi

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В петербургском метрополитене устанавливают оборудование для Wi-Fi на синей линии метро.

 В Петербурге продолжают внедрять проект по предоставлению пассажирам метро свободный доступ в интернет. В настоящее время идет монтаж оборудования телекоммутационных шкафов для обеспечения Wi-Fi второй, синей линии метрополитена. 

Телекоммутационные шкафы будут оформлены под информационные стойки, расположенные на каждой платформе. Шкафы сделаны в бело-серых тонах с цветной полосой, цветом, указывающим линию метро.

Известно, что данная услуга уже появилась на 4 и 5 линиях, также закончены работы шкафов на станциях 3 линии и ведутся работы по установке оборудования в тоннелях. 

К концу 2017 года свободный выход в интернет появится на всех станциях и перегонах петербургского метрополитена.  

Фото: Петербургский Метрополитен

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Категории: Картина дня Новости СПб

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