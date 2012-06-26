Три машины пострадали в пожаре на Афонской улице

Рано утром огонь охватил гаражный комплекс в Приморском районе. В результате пострадали три автомобиля, о жертвах среди людей информации нет.

Понедельник, 30 января, начался с пожара на севере Петербурга. На Афонской улице загорелись гаражи. На место происшествия сразу же вызвали сотрудников МЧС. Прибывшие спасатели сразу же приступили к тушению. Специалистам удалось справиться с пламенем за 15 минут.

Как сообщили в ГУ МЧС Life, огонь повредил три автомобиля. О пострадавших среди людей информации нет. Причины возгорания предстоит узнать экспертам. Размер ущерба также уточняется.

На выходных 15 госпитализированных стали жертвами пожара в больнице в Кронштадте. В детской больнице произошел пожар, в результате чего отделение было решено эвакуировать. На улице оказались все. Кому угрожала опасность. Огонь охватил часть 20-метрового кабинета. Уже спустя десять минут после сообщения о возгорании. От него остались только воспоминания. Информации о пострадавших не было.