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В Петербурге водителя с угрозами высадили из Mercedes, чтобы угнать его
Сегодня, 10:24
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Asyaromanenkova
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В Петербурге водителя с угрозами высадили из Mercedes, чтобы угнать его

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Достаточно дерзко поступили угонщики, которые неделю назад просто высадили водителя из Mercedes и уехали на нем. Владелец машины заявил в полицию только неделю спустя после ЧП.

В среду, 3 мая, вечером в отделение полиции на севере Петербурга пришел мужчина. 63-летний официально не работающий петербуржец рассказал, что лишился машины. При этом история оказалась поинтереснее банального угона. По его словам, 27 апреля к его машине подошли неизвестные. За рулем сидел не сам владелец, а другой человек. Мужчину просто заставили выйти из машины, угрожая ему расправой. После этого злоумышленники спокойно сели в Mercedes и уехали. Преступление произошло около дома 4 на 5-ом Верхнем переулке.

Почему владелец так долго тянул с заявлением - остается загадкой. Возможно, сидевший за рулем мужчина не спешил рассказывать о своем провале. В любом случаи у угонщиков было достаточно времени, чтобы разобрать машину на части и пустить на продажу.

Теги: автомобиль , новости питера , новости спб , происшествия спб , угон
Категории: Происшествия

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