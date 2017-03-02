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На севере Петербурга подросток отравился своими нейролептиками

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Двенадцатилетнего подростка мать нашла без сознания в туалете

Накануне вечером жительница одного из домов по улице Харченко обнаружила своего двенадцатилетнего сына-подростка в туалете в бессознательном состоянии. Женщина вызвала скорую помощь. Прибывшие на вызов медики приняли решение госпитализировать мальчика.

Ребенка увезли в Пятую детскую горбольницу, где выяснилось, что он отравился сильными нейролептиками, которые вот уже некоторое время принимал по назначению врача.

Медики больницы имени Филатова приняли подростка накануне, 1 марта 2017 года, около десяти часов вечера. Состояние мальчика в настоящее время оценивается как тяжелое.

Известно также, что мальчик состоит на учете у психиатра, длительное время принимает сильнодействующий лекарственный препарат по назначению врача.

Видео: архив     

Теги: медикаментозное отравление , отравление , отравление подростка , петербург , улица харченко
Категории: Новости СПб Происшествия

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