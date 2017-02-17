Кирпичи насмерть раздавили рабочего на стройке в Петербурге

Несчастный случай произошел на стройке в Приморском районе Северной столицы. В четверг, 16 февраля, около девяти утра на территории стройплощадки на перекрестке Нижнекаменской и Глухарской улиц упал поддон с кирпичами. Паллета сорвалась с 25-го этажа. К несчастью, строительные материалы приземлились на рабочего стройки.
26-летний гражданин Узбекистана получил многочисленные травмы. Они оказались несовместимы с жизнью, и молодой человек скончался на месте трагедии.
Тело погибшего направили в морг. Правоохранительные органы начали проверку. Оказалось, что иностранец трудился в Петербурге без соответствующей регистрации на территории страны.
К сожалению на самом доме и соседних строениях нет видеонаблюдение, что усложнит установление подробностей страшного инцидента.