На севере Петербурга без света остались несколько домов и перекрестков

Вечером понедельника, 13 февраля 2017 года, на севере Петербурга внезапно отключилась электроэнергия. Как сообщается, часть Выборгского района города осталась без электричества.
Сотрудники «Ленэнерго» выехали на место происшествия.
О неработающих светофорах и темных окнах ближайших к перекрестку проспектов Луначарского и Энгельса домов «Фонтанке» сообщили очевидцы.
В компании «Ленэнерго» подтвердили, что произошло аварийное отключение света, причины и количество отключенных потребителей пока неизвестны.
Видео: из архива