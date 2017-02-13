На севере Петербурга без света остались несколько домов и перекрестков

Блэкаут в Выборгском районе оставил без света множество домов

Вечером понедельника, 13 февраля 2017 года, на севере Петербурга внезапно отключилась электроэнергия. Как сообщается, часть Выборгского района города осталась без электричества.

Сотрудники «Ленэнерго» выехали на место происшествия.

О неработающих светофорах и темных окнах ближайших к перекрестку проспектов Луначарского и Энгельса домов «Фонтанке» сообщили очевидцы.

В компании «Ленэнерго» подтвердили, что произошло аварийное отключение света, причины и количество отключенных потребителей пока неизвестны.

Видео: из архива