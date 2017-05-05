Опасное видео из Петербурга: на КАД загорелась "ГАЗель"

На участке Кольцевой в Кировском районе вспыхнул грузовик.

Сегодня днем, 5 мая, в Петербурге на КАД загорелся автомобиль. Инцидент произошел около половины третьего на съезде в сторону Дачного проспекта. Пожар удалось потушить очевидцам происшествия. Кроме того, они запечатлели горящую "ГАЗель" на видео.

На кадрах можно заметить, как над дорогой поднялся столп густого темного дыма, который был виден за несколько километров от места пожара. Также из кабины вырывались яркие языки пламени.

Увидев пожар, водитель проезжавшего мимо автобетоносмесителя остановился, чтобы помочь пострадавшему. В итоге, пламя удалось потушить собственными силами

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По предварительным данным, пострадал только грузовик.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Татарстана: на трассе дотла сгорел автомобиль.

Видео: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"