На съемках "Спасти Пушкина" Александра Сергеевича познакомили с покемонами

Первая премьера "Спасти Пушкина" как дань памяти его лучшим годам жизни и трагическому концу жизни прошла в Петербурге. В кинотеатре Люксор нам удалось поговорить с продюсером и актерами картины и узнать о казусах съемочного процесса.

"Когда мы приглашали актеров на кастинг, многие друзья с кем я работаю вместе, Юра Гальцев, Сережа Рост, сказали, что должны обязательно сниматься в этой картине, потому что они -питерцы, они знают все про Пушкина, про черную речку, про дуэль", - вспоминает начало съемок Юрий Обухов, продюсер фильма.

Поэтому, вопросов о том, кто будет играть роль директора школы или издателя – у создателей фильма не возникала. Надо добавит, что учительницу тоже играет питерская актриса - Маргарита Аброськина из Александринского театра. Продюсер говорит, что они максимально старались соединить съемочную группу из Москвы и актеров из Петербурга.

Картина была снята за 25 дней, в августе месяце прошлого года. Потом съемочная команда ожидала зимы для съемки еще пары исторических сцен, и сейчас "Спасти Пушкина" все желающие могут увидеть на экранах кинотеатров. Создатели фильма уверены, что такие истории нужны нашему кинематографу, хотя бы для того, чтобы дети в школах не забывали, кто такой Александр Сергеевич.

"Залог каждой картины в том, кто будет играть главную роль. У нас вышло как-то случайно, увидели, посмотрели, пообщались, и когда я ему предложил, лично с ним разговаривал, он конечно, удивился, но раздумывал недолго. И я думаю, он не будет жалеть об этой роли" – рассказывает про Константина Крюкова Юрий Обухов.

Сам же "современный Пушкин" не знает, сколько режиссеры и продюсеры думали на его счет. Но тот факт, что все произошло очень быстро – не отрицает.

"Это была прямо моя мечта-мечта. Я очень хотел эту роль сыграть и мечтал о том, чтобы меня утвердили. Мне кажется, я попал в очень хорошие условия, хороший жанр, который не налагает на меня титаническую историческую ответственность и все-таки дает мне возможность немного пошутить. И я все же рад, что в таком кино мне дали возможность сыграть Александра Сергеевича. И я благодарен этому событию очень" – говорит актер.

Говоря о самых веселых моментах со съемок, не обошлось и без столкновений "Лжепушкиных" на улицах столицы. Один из таких моментов, снятых на грани импровизации, как раз и вошел в фильм. Люди, присутствующие при этом зрелище долго не могли понять, где же настоящий Пушкин.

"Самые забавные моменты были, когда мы снимали в центре, на натуре, на Пушкинской площади, на Арбате в Москве. Это все места – где стоят памятники поэту. И, конечно, реакция людей вокруг – она была удивительная. Очень интересно реагировали Пушкины, которые фотографируются с туристами. Они не могли понять, почему тут еще один Пушкин, и почему его камеры снимают. Во-вторых, очень смешно на Пушкинской площади к нам подбежал сумасшедший, причем, прямо в кадр, и спросил: не видели ли мы лепрекона".

Оказалось, что молодой человек был охотником за покемонами, и вот так он познакомил великого русского поэта с новой "вирусной игрой" современности.

Видео: Piter.TV, официальный трейлер

Михаил Аристократов, Анастасия Усцова, Дарья Молчанова