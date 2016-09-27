На съемках "Мстителей" Джереми Реннер сломал обе руки

Один из главных героев фильма серьезно пострадал во время исполнения опасного трюка.

Известный голливудский актер Джереми Реннер серьезно пострадал на съемках продолжения "Мстителей". Стоит отметить, что Раннер является одним из главных героев картины.

Происшествие со звездой случилось при исполнении одного опасного трюка. Актер сделал сальто и неудачно приземлился, в результате чего у него сломались две руки. Также актер еще в конце июня сломал левое запястье и правый локоть.

Фото: instagram.com/renner4real

Актер отмечает, что травмы ему мешают только одеваться по утрам, особенно проблема в том, что у него не выходит завязать шнурки. Несмотря на увечья, Раннер говорит, что съемкам в комедии "Tag", где компанию ему составят Айла Фишер, Эд Хелмс и Рашида Джонс, они не помешают.

В фильме "Мстители: Война бесконечности" Джереми играет супергероя "Соколиный глаз". Продолжение легендарной экранизации ожидается в мае 2018 года.

Фото: p1.pichost.me