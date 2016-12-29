Видео: в России начнут продавать Bentley Bentayga

Самые богатые россияне смогут купить 7-местный кроссовер от Bentley. Канал Piter.TV предлагает видео из салона Bentayga.

Bentley решила обновить один из самых дорогих кроссоверов мира. Уже в этом году мир может увидеть Bentley Bentayga с 7 сидениями вместо привычных пяти. По данным автоэкспертов, этот результат будет достигнут путем добавления еще одного ряда кресел в салон иномарки. После этого машина потяжелеет на половину тонны и станет несколько медленне. Зато такая Bentley Bentayga будет более удобной для крупных семей и дружеских компаний.

Новинку представят совсем скоро: ее презентация запланирована на дни Женевского автосалона. Эксперты уже гадают о возможной цене иномарки. Сейчас средний ценник на Bentayga в России составляет около 300 000 долларов. Понятно, что речь идет о машине элитарного класса, которую может позволить себе далеко не каждый автолюбитель.

Тем временем в Сети появились видео из салона обновленного Bentley. Впрочем, в комментариях есть критические замечания о том, что на видео все-таки показана универсальная приборная панель, которая есть в любом Bentayga.

Видео: Instagram, newcarstube