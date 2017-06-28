На реставрацию Исаакиевского собора в 2017 году потратят 100 млн музейных средств

Музей-памятник "Исаакиевский собор" собирается потратить на реставрационные работы в храме более 100 миллионов рублей. Все деньги будут направлены из музейных средств.

В 2017 году на ремонт музея-памятника "Исаакиевский собор" пустят 105 миллионов рублей. Как рассказал "Интерфаксу" заместитель директора по эксплуатации Борис Подольский, все средства выделены из музейной казны.

На эти средства в храме продолжат восстановление монументальной живописи, мраморного убранства внутри собора, позолоты. Продолжаются работы на купольном фонаре собора. Также специалисты займутся утеплением купола Исаакиевского. Одним из слоев теплоизоляции является пробковое покрытие. Нынешняя прослойка находится на крыше с момента постройки. За 150 лет пробка износилась и покрошилась местами. Новый материал для утепления закажут из Германии, а затем заменят пострадавшие части. Последние работы рассчитаны на два года.

Также музей-памятник выделяет 40 собственных средств на реставрацию Спаса на Крови. Еще 65 миллионов рублей направлены из городского бюджета.