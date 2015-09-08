Съезд на развязке КАД с проспектом Энгельса будет полностью перекрыт

На автомобильной дороге единого пользования федерального значения А-118 "Кольцевая автодорога Санкт-Петербурга"полностью перекроют съезд.

Именно об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В связи с проведением ремонтных работ по ликвидации колейности проезжей части, петербуржцы и гости города не смогут пересечь проспект Энгельса. Ремонтные работы продлятся с 5 по 7 июня 2017 года. В эти дни съезд с внешнего кольца КАД по направлению к Ленинградской области будет недоступен для автолюбителей.

Стоит отметить, что работы будут проходить в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Для водителей будут установлены временные дорожные знаки, которые запрещают проезд всех транспортных средств в этом направлении. На участке дороги уже установлены водоналивные барьеры - они ограждают место проведения работ. Также смонтирована световая сигнализация и сигнальные фонари дежурного освещения.