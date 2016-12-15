Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 16:27
0
Asyaromanenkova
162
Код вставки плеера

На КАД из-за ремонта закроют съезды на дорогу до Стрельны и Песков

0
 
 

На кольцевой автодороге в Петербурге продолжаются работы по удалению колейности. На этот раз из-за этого закроют съезд с КАД на автодорогу Стрельна-Пески.

Автомобилистов снова ждут перекрытия движения на кольцевой автодороге. Как сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на трассе федерального значения А-118 продолжаются работы по удалению колейности. На этот раз работы будут производиться на развязке КАД с автодорогой Стрельна-Пески. Из-за этого на 85-ом километре внутреннего кольца поочередно будут закрывать все съезды. Работы будут проводиться с 3 по 20 июля.

- В зависимости от погодных условий каждый съезд будет перекрываться ориентировочно на двое суток, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Для водителей установят временные дорожные знаки и световая сигнализация. Водоналивными барьерами оградят место производственных работ.

На КАД из-за ремонта закроют съезды на дорогу до Стрельны и Песков

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад , новости петербурга , новости питера , новости спб , ремонт на кад
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Загрузка...
5