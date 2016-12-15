На КАД из-за ремонта закроют съезды на дорогу до Стрельны и Песков

На кольцевой автодороге в Петербурге продолжаются работы по удалению колейности. На этот раз из-за этого закроют съезд с КАД на автодорогу Стрельна-Пески.

Автомобилистов снова ждут перекрытия движения на кольцевой автодороге. Как сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на трассе федерального значения А-118 продолжаются работы по удалению колейности. На этот раз работы будут производиться на развязке КАД с автодорогой Стрельна-Пески. Из-за этого на 85-ом километре внутреннего кольца поочередно будут закрывать все съезды. Работы будут проводиться с 3 по 20 июля.

- В зависимости от погодных условий каждый съезд будет перекрываться ориентировочно на двое суток, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Для водителей установят временные дорожные знаки и световая сигнализация. Водоналивными барьерами оградят место производственных работ.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"