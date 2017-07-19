На КАД полностью перекрыли съезд на Шафировский проспект до конца июля

Со среды, 19 июля, на кольцевой автодороге Петербурга перекроют съезд на Шафировский проспект. Работы продлятся до конца месяца.

Автомобилисты Петербурга столкнуться с очередными неприятностями из-за перекрытия дорог. На этот раз полностью перекроют съезд №6-1 на развязке кольцевой автодороги и Шафировского проспекта. На участке пройдут работы по восстановлению покрытия проезжей части.

Ограничения начали действовать сегодня в среду, 19 июля. И продолжатся почти до конца месяца – воскресенье, 30 июля.

Для удобства автомобилистов будут установлены временные дорожные знаки и водоналивные барьеры вокруг места работ. Также перекрытый участок снабдят сигнальными фонарями дежурного освещения, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Не исключено, что ограничения вызовут очередной коллапс на КАД. Автомобилисты по привычке отправятся по знакомому пути и. без возможности воспользоваться нужным съездом, загрузят другой участок трассы.

Фото: Яндекс.Карты