На развязке КАД с Московским шоссе закрывается съезд

Пресс-служба ФКУ "Упрдор «Северо-Запад»" сообщила, что на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд с внутреннего кольца (65-й километр) в Ленинградскую область на Московское шоссе.

На развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд с внутреннего кольца (65-й километр) в Ленинградскую область на Московское шоссе.



Ограничение введено на два дня. Оно будет действовать с 18 часов 14 по 16 июня, в связи с проведением работ по ликвидации колейности на переходно-скоростной полосе. Генеральный подрядчик – ООО "СПК «Зелёный город»".



Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтирована световая сигнализация. Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло, отмечает Упрдор и приносит извинения за временные неудобства.