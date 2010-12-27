На развязке КАД и Софийской перекроют один съезд

Водителям придется потерпеть ограничения из-за ремонтных работ на магистрали. Автовладельцам советуют заранее продумывать свой маршрут.

На развязке КАД и Софийской улицы закроют один съезд. Ограничения введут уже сегодня, 12 июня, в 18:00.

С этого времени до 14 июня водители не смогут воспользоваться съездом с внутреннего кольца КАД на Софийскую улицу (61-й км), сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Изменения в движении транспорта связаны с необходимостью ликвидации колейности. Ремонтные работы проведут на переходно-скоростной полосе, генеральный подрядчик — ООО СПК "Зеленый город".

В рамках работ установят временные дорожные знаки и ограничительные барьеры, а также для удобства водителей будет сделана световая сигнализация. Автовладельцам советуют заранее продумывать свой маршрут на время ограничений.

Кроме того, ограничения введены на пересечении КАД с Западным скоростным диаметром и Дачным проспектом. Они продлятся до 13 июня.

Фото: val.ua