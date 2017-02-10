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Вчера, 23:53
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На проспекте славы иномарка протаранила ограждение на пешеходном переходе

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В результате аварии автомобиль вылетел с дороги и врезался в ограждение, пешеходы не пострадали

 По предварительной информации, недалеко от пешеходного перехода произошло ДТП. Один из водителей не заметил автомобиль, который стоял на дороге с включенными аварийными сигналами. Невнимательный автомобилист столкнулся с иномаркой, которая в результате удара вылетела с полосы и протаранила ограждение пешеходного перехода. Движение на участке затруднено, на место прибыли медики, данные о состоянии водителя иномарки пока не сообщаются. Пешеходы в результате аварии не пострадали. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП и виновника. 

 
Видео: канал Piter.tv
Теги: авария , дтп , иномарка , переход , полиция
Категории: Новости СПб

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