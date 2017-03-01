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На проспекте Ветеранов встали троллейбусы из-за обесточенной контактной сетьи

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На проспекте Ветеранов встало движение троллейбусов из-за ЧП. По словам очевидцев, из-за проблемы с троллейбусной стрелкой собирается пробка. Появилось видео, где аварийные службы устраняют проблемы.

На проспекте Ветеранов вечером в первый день весны произошло ЧП с троллейбусами. Один из автомобилей общественного транспорта потерял контакт с проводами. Как говорят очевидцы, ЧП произошло из-за троллейбусной стрелки.

"Там стрелка новая. Троллейбусы частенько рога теряют", - прокомментировала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На проспекте Ветеранов встали троллейбусы из-за обесточенной контактной сетьи

На место происшествия прибыли службы. Специалисты Горэлектротранса устраняли неполадки. Так как контактная сеть была отключена, то на улице остановились троллейбусы. По словам свидетелей, собралась целая вереница из пассажирского транспорта.

Пассажиры и водителя уточняют, что проблему устранили к еще в седтмом часу вечера. Однако пострадавшие троллейбус все еще стоит на месте.

На проспекте Ветеранов встали троллейбусы из-за обесточенной контактной сетьи

На проспекте Ветеранов встали троллейбусы из-за обесточенной контактной сетьиНа проспекте Ветеранов встали троллейбусы из-за обесточенной контактной сетьи

В Северной столице не редко происходят ЧП с участием троллейбусов. Правда чаще всего в них врезаются легковые автомобили или маршрутки. Например, в начале февраля маршрутка врезалась в троллейбус на Торфяной: ДТП перегородило движение.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: затор , контактная сеть , новости спб , прбка , проспект ветеранов , троллейбус
Категории: Новости СПб

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