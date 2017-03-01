На проспекте Ветеранов встали троллейбусы из-за обесточенной контактной сетьи

На проспекте Ветеранов встало движение троллейбусов из-за ЧП. По словам очевидцев, из-за проблемы с троллейбусной стрелкой собирается пробка. Появилось видео, где аварийные службы устраняют проблемы.

На проспекте Ветеранов вечером в первый день весны произошло ЧП с троллейбусами. Один из автомобилей общественного транспорта потерял контакт с проводами. Как говорят очевидцы, ЧП произошло из-за троллейбусной стрелки.

"Там стрелка новая. Троллейбусы частенько рога теряют", - прокомментировала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На место происшествия прибыли службы. Специалисты Горэлектротранса устраняли неполадки. Так как контактная сеть была отключена, то на улице остановились троллейбусы. По словам свидетелей, собралась целая вереница из пассажирского транспорта.

Пассажиры и водителя уточняют, что проблему устранили к еще в седтмом часу вечера. Однако пострадавшие троллейбус все еще стоит на месте.

В Северной столице не редко происходят ЧП с участием троллейбусов. Правда чаще всего в них врезаются легковые автомобили или маршрутки. Например, в начале февраля маршрутка врезалась в троллейбус на Торфяной: ДТП перегородило движение.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург